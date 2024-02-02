Кулеры получили шесть тепловых трубок и никелированное медное оснвоание.

Компания Scythe представила шестое поколение воздушных процессорных кулеров премиум-класса Mugen, сообщает TechPowerUp. Это модели Mugen 6 и Mugen 6 Dual Black Edition (DBE).

Стандартный Mugen 6 оснащён алюминиевыми рёбрами с хромированным покрытием и медными никелированными тепловыми трубками, в то время как вариант Black Edition выполнен полностью в чёрном цвете и поставляется с двумя вентиляторами, а не одним, как в Mugen 6.

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Оба кулера оснащены массивным пакетом алюминиевых рёбер, тепло к которому передаётся по шести 6-мм тепловым трубкам от никелированной медной основы. Обдув радиатора осуществляется с помощью одного или двух 120-мм вентиляторов Scythe Wonder Tornado 120 PWM, скорость вращения которых достигает 2000 об/мин. В вентиляторах используется гидродинамический подшипник и на максимальной скорости вращения они способны развивать воздушный поток 60,29 кубических футов в минуту и статическое давление 2,45 мм вод. ст. при уровне шума 26,88 дБ.

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Размеры Mugen 6 с установленным вентилятором составляют 132×106×154,5 мм (Ш×Г×В), вес — 1,01 кг. Версия Black Edition с двумя вентиляторами в глубину больше на 26 мм и весит 1,2 кг. Список поддерживаемых платформ включает Intel LGA 1700 и 1200, AMD AM5 и AM4. Компания не раскрыла информацию о ценах.