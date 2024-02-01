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Незаметно начались продажи GeForce RTX 3050 6 ГБ в Европе. Немецкий ресурс ComputerBase сообщил о доступности нескольких моделей от компании MSI на сайте интернет-магазина Mindfactory. Одна из моделей полноразмерная, а другая выполнена в низкопрофильном формате.
Обе видеокарты получили простую систему охлаждения с цельными алюминиевыми радиаторами и парой вентиляторов. Дополнительное питание отсутствует, а стоят видеокарты около 185 евро, примерно 18000 рублей по курсу на момент написания.
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Более подробные характеристики видеокарт удалось найти на сайте агрегатора цен Geizhals, но до официального анонса они могут быть неточными — на сайте MSI карты ещё не появились. Если верить агрегатору, видеокарты основаны на графическом процессоре GA107-325, который предлагает 2048 CUDA ядер, 16 ядер трассировки лучей, 64 тензорных ядра, 64 текстурных блока и 32 блока растеризации. Видеопамять объёмом 6 ГБ использует 96-битную шину и чипы GDDR6 со скоростью 14 Гбит/с, общая пропускная способность памяти составляет 168 ГБ/с. Частота работы графического процессора остаётся неизвестной, энергопотребление видеокарт составляет 70 Вт.
- Источники
- Mindfactory 1, 2;
- ComputerBase;
- Geizhals 1, 2.