Цена составляет примерно 185 евро.

Незаметно начались продажи GeForce RTX 3050 6 ГБ в Европе. Немецкий ресурс ComputerBase сообщил о доступности нескольких моделей от компании MSI на сайте интернет-магазина Mindfactory. Одна из моделей полноразмерная, а другая выполнена в низкопрофильном формате.

MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X 6 ГБ OC DDR6 V812-015R. Источник изображения: MSI / Mindfactory

Обе видеокарты получили простую систему охлаждения с цельными алюминиевыми радиаторами и парой вентиляторов. Дополнительное питание отсутствует, а стоят видеокарты около 185 евро, примерно 18000 рублей по курсу на момент написания.

MSI GeForce RTX 3050 LP 6G OC DDR6 V812-023R. Источник изображения: MSI / Mindfactory

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Более подробные характеристики видеокарт удалось найти на сайте агрегатора цен Geizhals, но до официального анонса они могут быть неточными — на сайте MSI карты ещё не появились. Если верить агрегатору, видеокарты основаны на графическом процессоре GA107-325, который предлагает 2048 CUDA ядер, 16 ядер трассировки лучей, 64 тензорных ядра, 64 текстурных блока и 32 блока растеризации. Видеопамять объёмом 6 ГБ использует 96-битную шину и чипы GDDR6 со скоростью 14 Гбит/с, общая пропускная способность памяти составляет 168 ГБ/с. Частота работы графического процессора остаётся неизвестной, энергопотребление видеокарт составляет 70 Вт.