На сайте компании появилось три конфигурации.

MSI назвала цены на портативные игровые компьютеры Claw, сообщает VideoCardz, при этом дата выпуска остаётся неизвестной.

MSI Claw будет предлагаться с двумя процессорами Intel Core Ultra: 155H или 135H. Несмотря на некоторые различия между ними, общий разрыв в производительности может быть не таким заметным, как в случае с AMD Ryzen Z1 и Z1 Extreme. Модель Ultra 7 155H имеет 16 ядер и 22 потока с максимальной тактовой 4,8 ГГц, а также 8 графических ядер Xe-Core с тактовой частотой до 2,25 ГГц. С другой стороны, процессор Ultra 5 135H предлагает 14 ядер и 18 потоков с максимальной частотой 4,6 ГГц, 7 ядер Xe с частотой до 2,2 ГГц.

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Разница между процессорами Z1 заключается в количестве ядер, 8 или 6, но что более важно, графика в модели Z1 не Extreme ограничена всего четырьмя вычислительными блоками RDNA3, что означает сокращение графических возможностей примерно на 66%. В случае Core Ultra 5 155H и 135H это всего-лишь 12,5%.

Цены MSI Claw:

Intel Core Ultra 7 155H + 16 ГБ ОЗУ + 1 ТБ SSD: 799,99 долларов США.

Intel Core Ultra 7 155H + 16 ГБ ОЗУ + 512 ГБ SSD: 749,99 долларов США.

Intel Core Ultra 5 135H + 16 ГБ ОЗУ + 512 ГБ SSD: 699,99 долларов США.

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Текущая цена конкурирующих ASUS ROG Ally и Lenovo Legion Go на зарубежном рынке находится в диапазоне от 700 до 600 долларов, отмечают специалисты.