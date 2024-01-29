Но таких скоростей, вероятно, придётся ждать ещё долго.

В программе предстоящей конференции по твердотельным схемам ISSCC 2024 заметили доклады представителей компаний Samsung Electronics и SK Hynix, которые посвящены GDDR7. Обе продолжают разработку новой высокоскоростной графической памяти, используя инновационные технологии передачи сигналов PAM3 и NRZ, сообщает VideoCardz и Tech Radar. Судя по названиям докладов, Samsung планирует рассказать о новейших разработках для создания 16-гигабитных чипов со скоростью 37 Гбит/с, а SK Hynix — 16-гигабитных чипов со скоростью 35,4 Гбит/с. Как известно, Micron также участвует в этой гонке, заявляя о намерениях разработать память GDDR7 со скоростью 36 Гбит/с.

По предположениям специалистов, маловероятно, что скорости, указанные в программе ISSCC, найдут немедленное применение в видеокартах следующего поколения. Возможно, подробные планы по внедрению новой памяти будут обнародованы на ISSCC. Память GDDR7 со скоростью до 32 Гбит/с уже официально анонсирована, чипы 36 Гбит/с от Micron, как ожидается, появятся на рынке не ранее 2026 года.

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Среди потребительских видеокарт наибольшую пропускную способность памяти предлагает NVIDIA GeForce RTX 4090 со своими 24 ГБ, набранными чипами GDDR6 21 Гбит/с на 384-битной шине — 1 ТБ/с. Замена чипов на GDDR7 32 Гбит/с позволила бы увеличить пропускную способность более чем на 50%, а с чипами 37 Гбит/с — на 79%.