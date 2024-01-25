Новинка NVIDIA показала неплохой старт.

Josh Appel, Unsplash

Специалисты немецкого ресурса 3DCenter решили примерно подсчитать продажи видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER и AMD Radeon RX 7600 XT в одном из крупнейших местных ритейлеров Mindfactory, воспользовавшись доступной статистикой магазина. Оказалось, что новинка NVIDIA в первый день продавалась примерно с тем же успехом, что и RTX 4070, а вот показатели RTX 4070 Ti в своё время были лучше, хотя точность собранных данных находится под большим вопросом.

Что касается Radeon RX 7600 XT, количество проданных в первый день видеокарт оказалось небольшим — около 30 экземпляров. Аналогичные показатели продаж в Mindfactory демонстрировала стандартная RX 7600, ещё хуже они были у GeForce RTX 4060 Ti и 4060. Геймеры явно недовольны нынешним сегментом начального уровня, справедливо отмечают в VideoCardz, видеокарты выглядят слабо, а цена несоразмерной.

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Собранные данные показывают повышенный интерес к видеокартам среднего уровня, которые обладают достойной производительностью в 2K разрешении и имеют некоторый запас на будущее. Кроме уже упомянутых видеокарт RTX класса 70 из нового поколения в эту категорию попала RX 7800 XT, карта показала очень хороший старт, в первый день было продано около 400 экземпляров. А вот на RX 7700 XT, которая, казалось бы, тоже очень неплоха по характеристикам, спрос был небольшой, сказалась цена, которая была всего лишь на 50 долларов ниже, чем у RX 7800 XT — это тот случай, когда лучше доплатить.