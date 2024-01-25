В Европе карта будет стоить от 1109 евро.

Немецкий розничный продавец Notebooksbillger разместил в каталоге ряд моделей NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER от различных производителей, доступны и цены, сообщает VideoCardz. Как минимум шесть моделей будут продаваться по рекомендованной цене, утверждает ресурс. У компании GIGABYTE это будет пара моделей WindForce, у Inno3D модель X3, ZOTAC готовит версию Trinity Black, какие-то модели представит Palit. Некоторые из них представлены в каталоге и стоят 1109 евро — это рекомендованная цена RTX 4080 SUPER для Европы.

GIGABYTE Aero OC: 1169 EUR (MSRP)

GIGABYTE Gaming OC: 1159 EUR

GIGABYTE WindForce 16G: 1109 EUR (MSRP)

GIGABYTE WindForce 16G V2: 1109 EUR (MSRP)

GIGABYTE AORUS MASTER 16G: 1249 EUR (MSRP)

Inno3D ICHILL X3: 1169 EUR

Inno3D X3: 1109 EUR (MSRP)

PALIT GamingPro OC: 1149 EUR

PALIT JetStream OC: 1149 EUR

ZOTAC Trinity BLACK EDITION: 1109 EUR (MSRP)

ZOTAC Trinity OC WHITE EDITION: 1149 EUR

Самым дорогим в каталоге Notebooksbillger на момент написания является вариант AORUS Master от GIGABYTE — флагманское решение с четырёхслотовым кулером. Эта карта стоит на 140 евро дороже рекомендованной розничной цены NVIDIA.

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Стоит напомнить, что GeForce RTX 4080 SUPER получила 10240 ядер CUDA и 16 ГБ 256-битной GDDR6X памяти с самыми быстрыми чипами в серии 23 Гбит/с. По сравнению с другими видеокартами SUPER, обновление спецификаций RTX 4080 SUPER самое скромное, в первых тестах карта не показывает значительного прироста производительности, что обсуждалось вчера. Однако стоит отметить, что это единственная карта, выпущенная по более низкой цене, чем оригинальный вариант. Продажи начнутся 31 января.