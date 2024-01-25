У самых ёмких моделей скорости достигают 14000 МБ/с.

Специалисты возлагают надежду на то, что в этом году ассортимент PCIe 5.0 твердотельных накопителей расширится, появятся как новые флагманские, так и бюджетные модели, не требующие массивных систем охлаждения. Одной из первых новинок 2024 года становится накопитель флагманского уровня от Team Group — анонсированный ранее T-FORCE GE PRO.

Компания сообщила, что T-FORCE GE PRO станет доступен покупателям из США и Японии 9 февраля. Накопитель уже появился в каталоге компании со всеми основными характеристиками. Используется 12-нм контроллер InnoGrit IG5666, DRAM кэш, пиковые скорости линейного чтения и записи достигают 14 и 11,8 ГБ/с соответственно у моделей ёмкостью 4 и 2 ТБ. Есть и терабайтная модель, но она ожидаемо медленнее: скорости чтения достигают 11,7 ГБ/с, а записи — 9,5 ГБ/с. Ресурс накопителей 700 TBW на каждый терабайт.

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В числе других особенностей перечисляются: защитные механизмы изоляции данных, новое поколение технологии коррекции ошибок, запатентованное решение для охлаждения с графеном — накопитель оснащён тонким тепло-распределителем. Цены не уточняются.