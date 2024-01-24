В бенчмарках разница была меньше.

Первые ноутбуки с процессором AMD Ryzen 9 7940HX появились в Китае и тестируются рецензентами, 7940HX — это более медленная версия флагманской 16-ядерной модели 7945HX. Специалисты ресурса VideoCardz обратили внимание на материал блогера Mitsu, опубликованный на медиаплатформе bilibili, где рассматривался один из новых ноутбуков — ASUS Tianxuan 5 Pro, китайская версия серии TUF Gaming. Рассматриваемый ноутбук также был оснащён 16 ГБ памяти DDR5-5600, мобильной дискретной графикой GeForce RTX 4070 и комплектовался блоком питания мощностью 280 Вт.

AMD Ryzen 9 7940HX и 7945HX рассчитаны на номинальное энергопотребление 55 Вт, но новая модель предлагает немного меньшие частоты: базовую на 100 МГц (2,4 ГГц) и турбо на 200 МГц (5,2 ГГц). Конкретно в ASUS Tianxuan 5 Pro это не оказывает существенного влияния на производительность в бенчмарках, тем не менее, в более мощных ноутбуках разница может быть заметнее. В Cinebench R23 разница между 7940HX и 7945HX в одноядерном тесте составила около 3,7%, в многоядерном — в пределах погрешности. В играх 7940HX оказался в среднем на 7% медленнее 7945HX. Разница была бы меньше без Counter-Strike 2 в тестовом наборе игр.

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AMD пока официального не объявила о выпуске Ryzen 9 7940HX, но слухи предполагают, что это не единственная новинка и в какой-то момент её представят вместе с 7840HX, ещё одной более доступной моделью, которая позволит увеличить ассортимент ноутбуков с оборудованием AMD на рынке.