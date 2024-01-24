И не удивительно, технические улучшения в RTX 4080 SUPER наименьшие, по сравнению с другими видеокартами новой тройки. Главное — снижение цены.

Результаты тестирования NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER появились в базе данных бенчмарка Geekbench. Кто-то проверил новинку в Geekbench 5, получив оценки, которые мало чем отличаются от таковых у оригинальной RTX 4080, сообщает Wccftech.

OpenCL Источник изображения: Geekbench CUDA

В то время как GeForce RTX 4070 SUPER и RTX 4070 Ti SUPER показывали прирост в диапазоне 10…18% относительно оригинальных моделей, RTX 4080 SUPER пока не демонстрирует какого-либо существенного преимущества над предшественником, набрав 309554 балла в тесте CUDA и 264806 баллов в тесте OpenCL. На момент написания в числе последних зарегистрированных Geekbench результатов оценки RTX 4080 в CUDA бенчмарке лежат в диапазоне 290…308 тысяч баллов, а оценка в OpenCL достигает 274 тысяч баллов.

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Стоит отметить, что Geekbench 5 является устаревшим тестом и был заменён шестой версий бенчмарка. В целом Geekbench не отражает игровую производительность, однако в случае с предыдущими моделями SUPER прирост производительности в бенчмарках был примерно равен приросту в играх.

Допуская, что результаты достоверны, ситуация предсказуема, с точки зрения улучшения технических характеристик GeForce RTX 4080 SUPER самая блёклая видеокарта в новой тройке. RTX 4070 SUPER получила 20-процентную прибавку CUDA-ядер, RTX 4070 Ti SUPER добавили около 10% CUDA и значительно обновили подсистему памяти, в случае же с RTX 4080 SUPER ядер стало на 5% больше, а пропускная способность памяти возросла примерно на 3%.

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Смысл в выпуске RTX 4080 SUPER несомненно есть — снижение цены. Если оригинальная модель дебютировала по цене 1199 долларов США, то RTX 4080 SUPER будет стоить от 999 долларов. А что касается производительности, ожидается, что карта будет чуть лучше в 4K разрешении.