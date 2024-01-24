Накопитель может работать в двух режимах: PCIe 4.0 x4 или PCIe 5.0 x2.

Samsung официально представила M.2 NVMe твердотельный накопитель Samsung 990 EVO, который впервые предлагает гибридный интерфейс с поддержкой двух режимов: PCIe 4.0 x4 или PCIe 5.0 x2, сообщает Tom’s Hardware. Скорость работы в обоих случаях остаётся одинаковой: до 5,0 и 4,2 ГБ/с на последовательных операциях чтения и записи соответственно. Накопитель не получил DRAM буфера и по спецификациям скорее относится к средне-бюджетному сегменту, но стоит не так дёшево, отмечают специалисты, 124,99 и 209,99 долларов за модели ёмкостью 1 и 2 ТБ соответственно.

С другой стороны, цены оправдывает несколько значимых преимуществ Samsung 990 EVO над конкурентами, в их числе: эффективный 5-нм контроллер, усовершенствованная 133-слойная флэш-память Samsung V6P TLC NAND, отличный набор программного обеспечения, поддержка аппаратного шифрования.

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Как подчёркивают специалисты, Samsung заявляет, что новый гибридный интерфейс «предвосхищает будущие требования». Это не даёт чёткого объяснения необходимости подобного нововведения, но намекает, что будущие платформы могут адаптировать подобное решение.