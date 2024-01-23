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Moleculo
Colorful представила видеокарты iGame RTX 4060/Ti в праздничном дизайне к году Дракона
Белые видеокарты с символом Нового Года.

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Colorful представила в популярной серии видеокарт iGame Ultra W новый праздничный дизайн к году Дракона для всех вариантов GeForce RTX 4060. Дизайн так и называется, «Год Дракона» (кит. 龙年限定). На белом кожухе видеокарт золотистой краской нарисован символ Нового Года, в том же стиле оформлена и упаковка.

Colorful iGame GeForce RTX 4060 Ti 龙年限定 OC 8GB. Источник изображения: Colorful

В числе других мелких деталей логотип Ultra с драконом и подсветкой на боковой части кожуха видеокарты. Кроме оформления карты ничем не отличаются от оригинальных моделей iGame Ultra W, сообщает VideoCardz.

Colorful iGame GeForce RTX 4060 Ti 龙年限定 OC 8GB. Источник изображения: Colorful

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Видеокарты Colorful доступны на китайском рынке, версия GeForce RTX 4060 iGame Ultra Year of the Dragon доступна на местных торговых площадках по цене от 2699 юаней, 8-гиговая Ti версия продаётся по цене от 3449 юаней, а 16-гиговая — от 3799 юаней. Это примерно на 100 юаней дороже оригинальных моделей без специального оформления. Столько же стоят видеокарты и из другой тематической серии для любителей аниме сериала «Туманный холм пяти стихий», выпущенной Colorful недавно.

Источники
Colorful;
VideoCardz;
#nvidia #видеокарты #rtx 4060 #colorful #rtx 4060 ti #geforce rtx 40
Источник: videocardz.com
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