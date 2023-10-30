Карты выполнены в бело-чёрно-золотой цветовой гамме.

Компания Colorful собирается выпустить специальные версии видеокарт iGame Ultra RTX 4060 и 4060 Ti (8 и 16 ГБ), вдохновлённые мини-сериалом аниме «Туманный холм пяти стихий» (Wu Shan Wu Xing), сообщает VideoCard со ссылкой на информацию производителя в социальной сети Weibo. Видеокарты построены на базе хорошо знакомой конструкции iGame Ultra White с тремя вентиляторами.

Несмотря на довольно крупную систему охлаждения, карты RTX 4060 не требуют много энергии и не выделяют много тепла, так для RTX 4060 Ti официально заявлен максимальный TGP 165 Вт. Рабочие частоты графических процессоров специальных версий пока неизвестны, однако ожидается, что они будут такими же, как у аналогичных видеокарт iGame Ultra White.

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Карты выполнены в белой, чёрной и золотой цветовой гамме, украшены тематическими рисунками с обеих сторон. Поклонники сериала также оценят аксессуары, входящие в комплект, среди них значки, символизирующие пять стихий. В Китае продажи стартуют завтра.

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В VideoCardz отмечают, что Colorful предлагает больше всего видеокарт RTX 4060 Ti среди всех других партнёров NVIDIA, в общей сложности насчитывается 10 модификаций, а с учётом суббренда Colorfire — 12.