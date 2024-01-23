APU показали высокую производительность в одно- и многопоточных тестах.

В базе данных Geekbench появились результаты тестов процессорной части двух старших APU из серии Ryzen 8000G: 8-ядерного 16-поточного Ryzen 7 8700G с максимальной частотой 5,1 ГГц и 6-ядерного 12-поточного Ryzen 5 8600G с максимальной частотой 5,0 ГГц, сообщает Wccftech. Тесты проводились на B650 материнских платах с памятью DDR5-6400.

AMD Ryzen 7 8700G набрал 2720 баллов в одноядерном и 14326 баллов в многоядерном тесте, продемонстрировав внушительный прирост относительно чипов прошлого поколения и своего предшественника Ryzen 7 5700G. В одноядерном тестировании у нового APU результат на 37% выше, а в многоядерном на 64%. AMD Ryzen 5 8600G также продемонстрировал отличные результаты, набрав 2474 и 11453 балла в одно- и многоядерном тестировании, превосходя Ryzen 5 5600G до полутора раз. При этом 125-ваттным процессорам Ryzen 7000 серии новые 65-ваттные APU уступают 5…10%.

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AMD Ryzen 7 8700G и Ryzen 5 8600G основаны на кристаллах с Zen4 ядрами. В отличие от них младшие модели Ryzen 5 8500G и Ryzen 3 8300G сочетают ядра Zen4 и Zen4c. Накануне стали известны частоты, на которых работают плотные ядра Zen4c в этих APU.