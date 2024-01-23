Но не в играх, без совместимого драйвера они не работают.

Начало продаж GeForce RTX 4070 Ti SUPER запланировано на завтра, а RTX 4080 SUPER — на 31 января. Тем не менее, кому-то уже удалось раздобыть эти видеокарты, сообщают в VideoCardz со ссылкой на платформу Reddit.

Один из пользователей платформы под псевдонимом LightMoisture опубликовал фотографию приобретённой RTX 4070 Ti SUPER. Похоже, что попытки найти рабочий драйвер до релиза были тщетными и владелец не смог протестировать видеокарту в играх, но пару бенчмарков запустить всё же удалось — это V-Ray и Cinebench 2024. Кроме этого, были опубликованы подробные характеристики из GPU-Z — утилита уже может распознать характеристики видеокарт SUPER.

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GeForce RTX 4070 Ti SUPER в Cinebench 2024 набирает 27097 баллов, что на 21% больше оценки RTX 4070 SUPER. В тестах V-Ray специалисты насчитали 12…14 % преимущество над RTX 4070 Ti. Не исключено, что отсутствие совместимого драйвера негативно сказалось на оценках, так что к результатам стоит отнестись скептически, уже сегодня будут опубликованы полноценные тесты от СМИ, а накануне стали известны предварительные результаты в 3DMark.