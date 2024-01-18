В чёрной использовался двойной шарикоподшипник.

Arctic объявила о выпуске белой версии производительного вентилятора P12 Max, однако цвет не единственное, что изменилось. В отличие от чёрной версии, присутствующей на рынке уже какое-то время, белая использует гидродинамический подшипник, чёрная — двойной шарикоподшипник.

Для белой версии Arctic P12 Max заявлен диапазон рабочих скоростей 200…3300 оборотов в минуту. На максимальной скорости вращения расход воздуха должен достигать 81,04 кубических футов в минуту (CFM), давление — 4,35 миллиметров водяного столба. Показатели производительности аналогичны чёрной версии. Гидродинамический подшипник может сделать белую версию P12 Max тише чёрной на шарикоподшипнике, но производитель указывает тот же максимальный уровень шума 0,6 сон. Что касается надёжности, наработка на отказ для белой и чёрной версии на момент написания указана одинаковая, более 500000 часов. Ещё одна особенность — остановка при сигнале ШИМ менее 5%, режим 0 дБ.

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Вентиляторы Arctic P12 Max оптимизированы для достижения максимального давления и подходят для установки на радиаторы. На сайте Arctic белая версия стоит 14,49 евро, чёрная — 13,99 евро.