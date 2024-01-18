Новую серию ожидают в этом году, она будет конкурировать с процессорами Intel Arrow Lake-S.

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AMD уже подтвердила, что её процессоры Ryzen следующего поколения с ядрами Zen 5 будут выпущены в 2024 году для платформы AM5 и будут совместимы с существующими материнскими платами 600-й серии. Похоже, массовое производство будущих процессоров уже может быть запущено. Об этом рассказал Twitter (заблокирован в РФ) блогер @Kepler_L2, сообщает TechSpot.

Некоторые сообщения указывают на то, что следующее поколение процессоров AMD под кодовым названием Granite Ridge могут представить в апреле 2024 года, в то время как другие предполагают, что запуск состоится в четвёртом квартале.

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AMD впервые анонсировала Zen 5 в 2022 году, рассказав о полной переработке архитектуры и более высокой производительности при более низком энергопотреблении по сравнению с Zen 4. По слухам, новая архитектура может обеспечить прирост производительности на такт до 20…30%. Также предполагается, что новая линейка будет использовать гибридную архитектуру со смесью стандартных и плотных ядер, получит нейронные процессоры Ryzen AI и будет конкурировать с настольными процессорами Intel Arrow Lake-S, которые тоже должны быть представлены в этом году — начальная поддержка уже реализуется в различном программном обеспечении.

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Однако ещё до появления Zen 5 компания AMD выпустит серию APU Ryzen 8000G (Hawk Point). Они поступят в продажу позже в этом месяце. Линейка насчитывает четыре модели, две из которых предложат Ryzen AI. APU совместимы с существующими материнскими платами AM5.