Расширена поддержка Intel Meteor Lake и другого оборудования.

В VideoCardz узнали о новых возможностях в предстоящем обновлении популярной утилиты CPU-Z 2.09, информация о котором на момент написания ещё не появилась на официальном сайте. Разработчики утилиты расширили поддержку Intel Meteor Lake, благодаря чему CPU-Z теперь может правильно определять все три типа ядер этих процессоров. В Meteor Lake появился ещё один тип эффективных ядер, которые «живут» отдельно от основной группы P и E-ядер на «острове» Low Power Island в кристалле SoC. Более того, CPU-Z в новой версии позволяет тестировать кластеры ядер по отдельности, т.е. на процессорах с так называемой гетерогенной архитектурой можно протестировать все P- или все E-ядра.

В числе других изменений: предварительная поддержка процессоров Intel Arrow Lake, поддержка процессоров AMD Hawk Point и Hawk Point 2 с гибридной конфигурацией ядер Zen 4 и Zen 4c, а также видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER. Можно отметить, что процессоры Intel Arrow Lake запланированы на этот год. Это будет большое обновление с переходом на новый сокет и новый брэнд. На ноутбуках Arrow Lake тоже должны появиться. Среди прочего, процессорам приписывают улучшенную интегрированную графику Alchemist+ и встроенный нейронный блок для ускорения искусственного интеллекта.