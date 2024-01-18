Используется интерфейс PCIe 4.0 x4, есть возможность вывода изображения.

ASUS представила плату расширения USB4 PCIE GEN4 CARD на базе контроллера ASMedia ASM4242 с интерфейсом PCIe 4.0 x4 и двумя внешними USB4 Type-C портами, сообщает GdM. Каждый порт USB4 предлагает скорости до 40 Гбит/с и позволяет подключать до пяти устройств в цепочке.

USB4 совместим с DisplayPort 1.4 и поддерживает вывод изображения с разрешением до 8K, на плате присутствуют два входных разъёма DP IN для передачи видеосигнала. Кроме того, плата ASUS поддерживает быструю зарядку мощностью до 60 Вт (20 В/3 А). Для обеспечения стабильного питания предусмотрен 6-контактный разъём PCIe. Заявлена совместимость с Windows 10 и 11.

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Ранее стало известно, что в Windows 11 появится поддержка 80-гигабитного USB 4 2.0, на данный момент она тестируется в одной из предварительных сборок. В числе устройств, поддерживающих этот стандарт, новые ноутбуки с процессорами Intel Core 14-го поколения Raptor Lake-HX Refresh, также известно о настольных материнских платах AMD AM5, которые в паре с новыми процессорами Ryzen 8000G будут поддерживать USB 4 80 Гбит/с.