На удивление, можно даже поиграть.

Jeremy Bezanger, Unsplash (отредактировано)

Процессор Intel 300, преемник Pentium Gold G7400, сохранил 2-ядерную и 4-поточную конфигурацию, предлагая лишь увеличение рабочей частоты на 200 МГц — до 3,9 ГГц. Для процессора заявлен TDP 46 Вт, он предлагает 6 МБ кэш-памяти и интегрированную графику UHD 710. Приемлемое решение для офисного или домашнего компьютера, предназначенного для решения простых задач. Вряд ли кто-то будет рассматривать Intel 300 для игрового компьютера. Тем не менее, на что способен процессор в играх можно узнать благодаря японским специалистам PC Watch и AKIBA PC Hotline, которые провели тестирование всей новой линейки процессоров Intel, включая бюджетные решения, сообщает VideoCardz. Результаты опубликованы на одноимённом YouTube канале.

На удивление, Intel 300 и Pentium Gold G7400 не сдаются, обеспечивая в некоторых современных играх вполне приемлемую производительность. Даже Cyberpunk 2077 можно считать условно играбельным, в среднем система на Intel 300 показала 56 кадров в секунду (к/с) — на 4,5% больше предшественника. Минимальная частота кадров проседала до 26 к/с. Результаты Core i4-14100 намного лучше, система с этим процессором обеспечивает среднюю частоту кадров 128 к/с, минимальный показатель — около 68 к/с.

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В такой игре как F1 23 ситуация выглядит оптимистичнее, система с Intel 300 в среднем показала 129,6 к/с, минимум 73,79 к/с. По минимальному показателю прирост относительно Pentium Gold G7400 около 9%.

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