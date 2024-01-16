Портативный компьютер может трансформироваться в ноутбук и игровую приставку.

Ранее стало известно о планах компании One Netbook начать краудфандинговую кампанию для выпуска нового портативного игрового компьютера OneXPlayer X1. Само по себе устройство напоминает планшет, но за счёт подключения дополнительных аксессуаров его можно превратить в игровую приставку или ноутбук.

Презентация OneXPlayer X1, о которой сообщает ITHome, внесла больше ясности в то, что из себя представляет устройство, ранее заинтриговавшее своими характеристиками: 10,95-дюймовым дисплеем 2,5K 120 Гц, аудиосистемой Harman, процессорами Intel Core Ultra, наличием порта Oculink и т.д.

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Источник изображения: One Netbook, OneXPlayer

Судя по опубликованным данным, компания подготовила конфигурации с процессорами Intel Core Ultra 5 125H (4P+8E+2LPE, 7Xe) и Core Ultra 7 155H (6P+8E+2LPE, 8Xe), двухканальной памятью LPDDR5X-7500 общим объёмом 16, 32 или 64 ГБ, твердотельным накопителем PCIe 4.0 x4 с форматом 2280 и ёмкостью 1, 2 или 4 ТБ. В системе охлаждения устройства применяется термоинтерфейс с фазовым переходом от Honeywell, графеновые радиаторы.

OneXPlayer X1 позиционируется как устройство три в одном. Клавиатура позволяет превратить его в ноутбук (подставка встроена в корпус устройства), а настраиваемые контроллеры — в игровую приставку.

Источник изображения: One Netbook, OneXPlayer

В числе других особенностей: два полнофункциональных 40-гигабитных USB 4.0, интерфейс Oculink, который использует четыре линии PCle 4.0 и позволяет подключать внешние видеокарты, аккумулятор ёмкостью 16890 мАч (65,02 Вт·ч) с быстрой 100-ваттной GaN-зарядкой. OneXPlayer X1 работает под управлением Windows 11 и весит 789 грамм.

В VideoCardz утверждают, что аксессуары не входят в комплект стандартной поставки OneXplayer X1 и приобретаются отдельно. Клавиатура и контроллеры, которые также можно использовать как отдельный геймпад, стоят 399 юаней. Само устройство в зависимости от конфигурации стоит от 6599 до 10599 юаней без учёта скидок. Младшая конфигурация предлагает Intel Core Ultra 5 125H, 16 ГБ оперативки и накопитель на 1 ТБ, флагманская — Core Ultra 7 155H, 64 ГБ оперативки и накопитель 4 ТБ. Между ними расположились две конфигурации на Core Ultra 7 155H с 32 ГБ памяти, за вариант с терабайтным накопителем просят 7899 юаней, с двухтерабайтным — 8399 юаней.

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