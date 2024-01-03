Энергоэффективность Intel Meteor Lake и улучшенная интегрированная графика привлекла производителей КПК.

One Netbook готовит новый портативный игровой компьютер на базе процессора Intel Core Ultra. Новинка называется OneXPlayer X1 и похожа на планшет, судя по небольшому видео, опубликованному компанией на днях. Подробностей об устройстве пока мало, возможно, по бокам к нему будут подключаться съёмные контроллеры, предполагают в Liliputing.





реклама

По данным компании устройство оснащено 10,95-дюймовым ЖК-дисплеем LTPS с разрешением 2,5K и частотой обновления 120 Гц. Также OneXPlayer X1 предложит стереодинамики Harman, сканер отпечатков пальцев, поддержку распознавания лиц Windows Hello, порт Oculink с пропускной способностью 63 Гбит/с для подключения внешних видеокарт и док-станций.





Одно из видео показывает, как OneXPlayer X1 в паре с внешней видеокартой ONEXGPU справляются с Cyberpunk 2077 в разрешении FullHD при средних настройках графики. В пустынных локациях связка выдаёт уверенные 65 кадров в секунду. К слову, для игры в этом видео используется геймпад.

По предварительным данным, OneXPlayer X1 будет доступен в конфигурациях с 32 или 64 ГБ памяти LPDDR5X-7500, процессором Intel Core Ultra 7 с сочетанием ядер 6P+8E+2LPE, пиковой частотой 4,8 ГГц, и 8-ядерной интегрированной графикой Arc. Конкретная модель процессора не уточнятся, но по всем параметрам подходит Core Ultra 7 155H.

Процессоры Intel Meteor Lake обещают отличную энергоэффективность и более длительное время автономной работы, более высокую графическую производительность, чем мобильные процессоры компании предыдущих поколений, поэтому неудивительно, что производители портативных игровых устройств обратили внимание на новые процессоры Intel.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

OneXPlayer X1 сначала станет доступен в рамках краудфандинговой кампании на платформе Indiegogo, сообщает Liliputing.