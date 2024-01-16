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ASUS выпускает низкопрофильную клавиатуру ROG Falchion RX LP 65% с оптическими переключателями
Толщина клавиатуры всего лишь 26,5 мм.

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ASUS Republic of Gamers (ROG) начинает продажи низкопрофильной игровой клавиатуры ROG Falchion RX Low Profile (LP) формата 65% в алюминиевом корпусе 60% толщиной 26,5 мм.

Источник изображения: ASUS

Клавиатура оснащается предварительно смазанными низкопрофильными оптическими линейными переключателями ROG RX Red и колпачками из АБС-пластика с УФ-покрытием. В переключателях используется конструкция с полым квадратным штоком (стемом), четырьмя угловыми защёлками и конструкцией X-образным стабилизатором. Внутри клавиатуры уложены два слоя силиконовой пены.

Источник изображения: ASUS

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ASUS ROG Falchion RX LP предлагает широкий спектр динамических световых эффектов c Aura Sync, каждая клавиша подсвечивается индивидуально. Подсветку, громкость, воспроизведение аудио и видеофайлов можно регулировать с помощью многофункциональной кнопки и интерактивной сенсорной панели. Ещё больше возможностей по настройке предлагает фирменное программное обеспечение Armory Crate.

В ASUS ROG Falchion RX LP предусмотрено три варианта подключения: Bluetooth, беспроводная технология ROG SpeedNova 2,4 ГГц и USB. Ресивер ROG Omni позволяет подключать несколько совместимых устройств. Заявлена поддержка MacOS.

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В Европе ASUS ROG Falchion RX LP с переключателями RX Red LP стоит от 189,90 евро.

#asus #asus rog #игровые клавиатуры
Источник: asus-press.de
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