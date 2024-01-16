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Moleculo
ZALMAN представила двухбашенный кулер CNPS14X Duo Black с производительностью до 270 Вт
В комплекте два вентилятора ZALMAN AF120 с максимальным воздушным потоком 69,12 кубических футов в минуту.

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ZALMAN представила CNPS14X Duo Black, новый воздушный кулер для процессора, рассчитанный на тепловые нагрузки до 270 Вт, сообщает TechPowerUp.

Источник изображения: ZALMAN

Кулер состоит из двух башен, шести 6-миллиметровых (мм) тепловых трубок и основания с теплораспределительной подошвой, в котором используется запатентованная ZALMAN конструкция RDTH (Reverse Direct Touch Heatpipe) для увеличения площади поверхности тепловых трубок, участвующей в теплообмене. ZALMAN CNPS14X Duo Black имеет внушительные размеры 126×135×159 мм и весит 1160 грамм. Обе башни закрыты декоративными накладками из пластика.

Источник изображения: ZALMAN

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В комплект с кулером входят два вентилятора ZALMAN AF120. Вентиляторы вращаются со скоростью в диапазоне 600…2000 оборотов в минуту, создавая воздушный поток до 69,12 кубических футов в минуту (CFM) и максимальное статическое давление 2,01 мм водяного столба. Максимальный уровень шума 29,7 децибел. Время наработки на отказ гидродинамических подшипников вентиляторов 40000 часов. Вентиляторы снабжены антивибрационным вставками, а их крыльчатка с плавниками и периферийным кольцом создана для создания направленного потока воздуха и снижения шума.

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Комплектные крепления ZALMAN CNPS14X Duo Black позволяют устанавливать кулер на платформы Intel LGA 1700, LGA 1200, 115x, AMD AM5, AM4 и AM3, а комплектная термопаста ZALMAN ZM-STC8 имеет теплопроводность 8,3 Вт/(м·К). Цена не уточняется.

Источники
ZALMAN;
TechPowerUp.
#системы охлаждения #zalman #кулеры для процессора
Источник: techpowerup.com
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