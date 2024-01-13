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Moleculo
GeForce 4070 SUPER получила больше кэш-памяти, чем сообщалось ранее — в презентации была ошибка
Доступен весь объём кэш-памяти 2-го уровня используемого графического процессора AD104.

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В презентацию видеокарт GeForce RTX 40 SUPER закралась ошибка. Объём кэш-памяти 2-го уровня RTX 4070 SUPER был указан неверно, сообщает Wccftech со ссылкой на NVIDIA — компания уже обновила презентационные материалы.

Источник изображения: NVIDIA

Первоначально для графического процессора RTX 4070 SUPER был указан объём кэш-памяти 2-го уровня 36 МБ, как у оригинальной модели, но теперь подтверждено, что новинка на самом деле предлагает 48 МБ кэш-памяти 2-го уровня, как и более быстрая RTX 4070 Ti. Это максимальный объём, доступный в графическом процессоре AD104, который является основой этих видеокарт.

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Больший объём кэш-памяти делает RTX 4070 SUPER ещё более привлекательным выбором для любителей игр. На днях появилась неофициальная информация о позиционировании новых видеокарт относительно предыдущих решений, где RTX 4070 SUPER называлась самой выгодной новинкой по соотношению цены и производительности. Видеокарта получила наибольшую прибавку CUDA ядер, около 20%. Оригинальная модель предлагала 5888 CUDA, SUPER версия 7168, а Ti — 7680.

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RTX 4070 SUPER первой из новинок появится в магазинах, за рубежом начало продаж запланировано на 17 января. За день до этого ожидаются первые обзоры вариантов, которые будут продаваться по рекомендованной цене — в США от 599 долларов.

Источники
Wccftech;
NVIDIA.
#nvidia #видеокарты #rtx 4070 super #geforce rtx 40 super
Источник: wccftech.com
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