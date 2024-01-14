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Moleculo
MSI выпустит RTX 4070 SUPER в чёрно-красной серии GAMING SLIM MLG с декоративной панелью в комплекте
Декоративная панель с драконессой в аниме стиле и 245 Вт из коробки у варианта X с заводским разгоном

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MSI расширяет серию видеокарт GAMING (X) SLIM MLG в чёрно-красной цветовой гамме вариантами GeForce RTX 4070 SUPER с тремя вентиляторами, новинки присоединяются к двухвентиляторным вариантам RTX 4060, которая стала первой видеокартой в новой стилистике, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: MSI

Компания не раскрывает дальнейших планов по серии MLG, поэтому на сегодняшний день RTX 4070 SUPER становится самой производительной видеокартой в этом дизайне: карта основана на варианте графического процессора AD104 с 7168 ядрами CUDA и оснащена 12 ГБ памяти GDDR6X.

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MSI предлагает две модели: с заводским разгоном GAMING X SLIM MLG и без него (без X). Вариант с повышенными частотами предлагает до 2640 МГц «из коробки» и дополнительные 15 МГц в программном обеспечении (ПО) MSI Center, TGP повышен до 245 Вт. Модель без разгона предлагает 2475 МГц и +15 МГц через ПО, стандартный TGP 220 Вт.

Источник изображений: MSI

Дизайн видеокарт GAMING X SLIM и X SLIM WHITE рассчитан на два слота расширения, общие габариты рассматриваемой видеокарты 30,7×12,5×4,6 см. Версия MLG комплектуется дополнительной магнитной декоративной крышкой для задней панели, которая скрывает винты и крепления. Для сквозного движения воздуха через часть радиатора в декоративной панели предусмотрены вентиляционные вырезы, также стоит отметить наличие рисунка в аниме стиле с драконессой — героем новой серии.

Кронштейн тоже входит в комплект. Источник изображения: MSI
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В VideoCardz напоминают, что модели MSI GAMING X не относятся к картам, ориентированным на продажу по рекомендованной цене. В соответствии с текущей политикой NVIDIA это означает, что обзоры GeForce RTX 4070 SUPER GAMING (X) SLIM MLG не появятся ранее дня начала продаж 17 января. Не исключено, что этот особенный дизайн появится в продаже ещё позднее.

Источники
MSI;
VideoCardz.
#nvidia #видеокарты #msi #rtx 4070 super #geforce rtx 40 super
Источник: videocardz.com
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