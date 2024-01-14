Его появление предсказывали в прошлом году.

В апреле прошлого года AMD представила флагманскую серию мобильных процессоров Ryzen 7040HX, также известную под названием Dragon Range. Первоначально в серию вошли четыре процессора, позже AMD расширила её до пяти моделей, представив дополнительный вариант с 3D V-Cache. К концу 2023 года появились слухи о намерениях компании представить в серии ещё больше моделей, они начинают подтверждаться, сообщает VideoCardz со ссылкой на новый ноутбук ASUS.

Источник изображения: сайт компании ASUS

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Компания ASUS подтвердила существование Ryzen 9 7940HX, нового 16-ядерного 32-поточного мобильного процессора AMD, указав его в спецификациях линейки ноутбуков TUF Gaming A16 2024 (F1607PI). Этот процессор будет иметь турбо-частоту на 200 МГц ниже, чем Ryzen 9 7945HX — 5,2 ГГц. Подробностей о базовой частоте на момент написания нет.

Другой процессор из слухов, AMD Ryzen 7 7840HX, пока нигде не объявился, но можно предположить, что он тоже получит сниженную на 200 МГц пиковую частоту относительно более старшей модели.

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Специалисты полагают, что AMD расширяет серию Dragon Range для увеличения ассортимента ноутбуков с этими процессорами на рынке, на данный момент ассортимент сравнительно невелик.