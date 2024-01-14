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В апреле прошлого года AMD представила флагманскую серию мобильных процессоров Ryzen 7040HX, также известную под названием Dragon Range. Первоначально в серию вошли четыре процессора, позже AMD расширила её до пяти моделей, представив дополнительный вариант с 3D V-Cache. К концу 2023 года появились слухи о намерениях компании представить в серии ещё больше моделей, они начинают подтверждаться, сообщает VideoCardz со ссылкой на новый ноутбук ASUS.
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Компания ASUS подтвердила существование Ryzen 9 7940HX, нового 16-ядерного 32-поточного мобильного процессора AMD, указав его в спецификациях линейки ноутбуков TUF Gaming A16 2024 (F1607PI). Этот процессор будет иметь турбо-частоту на 200 МГц ниже, чем Ryzen 9 7945HX — 5,2 ГГц. Подробностей о базовой частоте на момент написания нет.
Другой процессор из слухов, AMD Ryzen 7 7840HX, пока нигде не объявился, но можно предположить, что он тоже получит сниженную на 200 МГц пиковую частоту относительно более старшей модели.
Специалисты полагают, что AMD расширяет серию Dragon Range для увеличения ассортимента ноутбуков с этими процессорами на рынке, на данный момент ассортимент сравнительно невелик.
- Источники
- ASUS;
- VideoCardz.