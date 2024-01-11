И это при том, что TDP у Lunar Lake в несколько раз меньше.

Разработка новых графических решений в компании Intel идёт по плану: Battlemage тестируется в лабораториях, идёт доработка программного обеспечения, а большая часть инженеров уже работает над следующей серией Celestial. Дебют Battlemage ожидается в этом году, в качестве интегрированной графики мобильных маломощных процессоров Lunar Lake, настольные Arrow Lake всё ещё будут использовать Alchemist, но усовершенствованный. Инженерные образцы процессоров из этих семейств отметились в базе данных бенчмарка SiSoftware, сообщает Wccftech, была протестирована интегрированная графика, результаты оказались достаточно интересными.

Инженерный образец Intel Arrow Lake был оснащён интегрированной графикой с 64 исполнительными блоками и тактовой частотой 1,7…2,0 ГГц. Показатель производительности 1075,69 Мпикс/с немного выше, чем у графики Meteor Lake с аналогичным количеством исполнительных блоков.

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Инженерный образец Intel Lunar Lake также оснащался графикой с 64 исполнительными блоками и работал на близкой частоте 1,75…1,85 ГГц, но производительность показал значительно более высокую — 1927,62 Мпикс/с. Это на 80% больше, чем у протестированного инженерника Arrow Lake. При этом Arrow Lake работают в диапазоне TDP от 65 Вт до 125 Вт, а базовая мощность Lunar Lake — 17 Вт. Также графика Intel Lunar Lake оказалась на 26% быстрее графики Meteor Lake с вдвое большим количеством исполнительных блоков, на 25% опередила дискретную видеокарту Arc A310.