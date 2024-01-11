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NVIDIA выпустит в этом месяце RTX Video HDR — технологию для преобразования SDR видео в HDR
Она будет работать на видеокартах GeForce RTX 20, 30 и 40 серии.

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На выставке CES 2024 компания NVIDIA анонсировала ещё одну интеллектуальную технологию для улучшения видео — это RTX Video HDR для преобразования видео со стандартным динамическим диапазоном (SDR) в видео с расширенным (HDR), сообщает PCGamer. Эта технология дополнит представленную ранее RTX Video Super Resolution (VSR) в этом месяце, как и последняя RTX Video HDR будет включаться в панели управления NVIDIA.

Компания справедливо отмечает, что по большей части на различных видеосервисах представлен SDR контент, кроме этого, нередко видео доступно только в низком разрешении. Просмотр таких видеороликов на современном мониторе с разрешением 1440p и выше вряд ли доставит удовольствие — это и явилось мотивацией для разработки RTX VSR, а теперь и RTX Video HDR.

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RTX Video HDR автоматически преобразует видеопоток SDR в HDR, используя искусственный интеллект. На данный момент нет подробной информации о том, как именно это происходит, по предположениям, используется модель ИИ, обученная для преобразования SDR в HDR контент, модель запускается на тензорных ядрах видеокарт NVIDIA.

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RTX Video HDR будет работать на видеокартах GeForce RTX 20, 30 и 40 серии, пользователю понадобится HDR10 монитор. В первую очередь технология заработает в браузерах Google Chrome и Microsoft Edge.

#nvidia #видеокарты #geforce rtx
Источник: pcgamer.com
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