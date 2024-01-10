На данный момент технология продолжает тестироваться в предварительных выпусках.

AMD представила в прошлом году технологию генерации кадров Fluid Motion Frames, несколько её вариантов, один работает в составе FSR3, а другой в составе драйвера. Отличия в том, что первый вариант требует интеграции в игру, благодаря этому используют больше входных данных и работает качественнее. Второй вариант не требует интеграции, теоретически работая в любых DirectX 11 и 12 играх, но результат даёт менее качественный. В целом, всё аналогично, как в случае FSR и RSR.

Источник изображения: AMD и PCGamer

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Вариант генерации кадров в составе драйвера называется AMD Fluid Motion Frames (AFMF), его ещё не интегрировали в стабильный драйвер, компания продолжает дорабатывать AFMF в рамках предварительных версий и недавно расширила поддержку для интегрированной графики Radeon 700M.

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Когда состоится финальный релиз AFMF, было неизвестно, но журналисты PCGamer нашли ответ в материалах недавней презентации Radeon RX 7600 XT. На одном из слайдов говорится, что AMD HYPR-RX вместе с технологией AMD Fluid Motion Frames (AFMF) будут доступны в драйвере, который выпустят вместе с RX 7600 XT, т.е. 24 января.