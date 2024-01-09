Поддержка появилась в предварительном драйвере.

AMD продолжает расширять совместимость встроенной в драйвер технологии генерации кадров AMD Fluid Motion Frames (AFMF). В очередном обновлении тестового драйвера 23.40.01.10 технологией могут воспользоваться владельцы APU с интегрированной графикой Radeon 700M (RDNA3), сообщает VideoCardz. Финальная версия технологии AFMF ещё не представлена, продолжается тестирование.

Графика Radeon 700M используется в современных APU AMD, включая серию Ryzen Z1 для портативных игровых ПК, таких как ASUS ROG Ally. Источник изображения: Amanz, Unsplash

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Это значимое обновление, поскольку графика AMD Radeon 700M встречается во множестве APU компании, а те, в свою очередь, распространены в ноутбуках и портативных игровых консолях и компьютерах. В частности, специальная серия APU Ryzen Z1 для портативных игровых компьютеров использует графику Radeon 700M. До этого AMD последовательными обновлениями расширила поддержку технологии на видеокарты Radeon RX 6000 серии, изначально генерация кадров AFMF была доступна только на 7000-серии видеокарт.

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Накануне стало известно о том, что AMD готовится представить генерацию кадров FSR для видео. Ожидается, что обновление с поддержкой этой технологии получит популярный видеоплеер VLC.