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ASUS представила материнские платы, корпуса и видеокарты для сборки систем со скрытыми кабелями
Представленным видеокартам GeForce RTX 4090 и 4070 Ti не требуется кабель питания.

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ASUS представила экосистему материнских плат, видеокарт и корпусов BTF (Back-to-The-Future) для сборки компьютеров со скрытой прокладкой кабелей. Как отмечают в компании, это упростит процесс сборки и укладки кабелей, сделает сборку аккуратнее, а также улучшит вентиляцию корпуса — кабели не будут препятствовать воздушному потоку.

ASUS ROG Maximus Z790 Hero BTF. Источник изображения: ASUSTek Computer Inc.

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Сочетание корпуса и материнской платы из серии BTF позволит спрятать все кабели, которые подключаются к материнской плате. Для пользователей, которые хотят скрыть ещё и кабель питания PCIe, предлагаются усовершенствованные материнские платы и видеокарты Advanced BTF, оснащённые специальным разъёмом питания.

ASUS TUF Gaming Z790-BTF WiFi. Источник изображения: ASUSTek Computer Inc.

В серию BTF вошли две материнские платы: ROG Maximus Z790 Hero BTF и TUF Gaming Z790-BTF WiFi. Первая во многом напоминает стандартную ROG Maximus Z790 Dark Hero, однако перенос разъёмов на обратную сторону платы позволил внести ряд доработок в дизайн. Материнская плата TUF Gaming Z790-BTF WiFi ориентирована на пользователей, которые склоняются к сборке в белом цвете. В данном случае перенос разъёмов позволил инженерам компании увеличить радиаторы для M.2 накопителей. Обе платы предлагают возможности Advanced BTF — разъём для скрытого питания видеокарты.

ASUS TUF Gaming GT302 ARGB. Источник изображения: ASUSTek Computer Inc.

Компания представила два корпуса BTF. Один из корпусов — это внушительный ROG Hyperion GR701 BTF Edition, усовершенствованная версия оригинальной модели с вырезами для доступа к разъемам материнской платы, расположенным с обратной стороны. Второй корпус — это белый TUF Gaming GT302 ARGB формата Mid-Tower. Корпус комплектуется четырьмя 140-мм вентиляторами ARGB с увеличенной толщиной 28 мм. Также GT302 оснащён съёмной верхней панелью, которая упрощает установку радиатора жидкостной системы охлаждения.

ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti SUPER BTF White Edition устанавливается в плату TUF Gaming Z790-BTF WiFi. Источник изображения: ASUSTek Computer Inc.

Наконец, в ASUS разработали две видеокарты Advanced BTF: ROG Strix GeForce RTX 4090 BTF Edition и TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti SUPER BTF White Edition. Вместо использования традиционных 16-контактных разъёмов внешнего питания эти карты оснащены коннектором внизу, который вставляется в разъём на материнской плате. Подобная конструкция применяется в серверных системах, способна передавать 600 Вт энергии и служит дополнительной точкой крепления, что помогает бороться с провисанием видеокарты.

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ASUS заключила партнёрское соглашение со многими известными производителями корпусов для ПК, создав альянс BTF. В первом квартале 2024 года ожидается множество корпусов BTF.

#видеокарты #asus #материнские платы #корпуса #кабель-менеджмент #back-to-the-future
Источник: edgeup.asus.com
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