Вариант для недорогого апгрейда AM4 системы с интегрированной графикой.

AMD официально представила для платформы AM4 процессоры Ryzen 5000GT с интегрированной графикой Radeon Vega 7, сообщает Wccftech. Категорию до 150 долларов США пополняют две 6-ядерные модели: Ryzen 5 5600GT и 5500GT.

Источник изображения: AMD и Wccftech

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AMD Ryzen 5 5600GT становится самым быстрым 6-ядерным APU семейства Cezanne на платформе AM4. Его ядра Zen3 работают на базовой частоте 3,6 ГГц с повышением до 4,6 ГГц — это на 200 МГц выше, чем у 5600G. Суммарно чип предлагает 19 МБ кэш-памяти 2- и 3-го уровня, его базовый TDP остался на уровне 65 Вт. AMD установила на этот APU рекомендованную цену 140 долларов США.

Источник изображения: AMD и Wccftech

AMD Ryzen 5 5500GT тоже 6-ядерный, в опубликованных ранее сегодня слайдах была опечатка, чип предлагает не четыре, а шесть ядер Zen3, работая на базовой частоте 3,6 ГГц с повышением до 4,4 ГГц. В APU интегрирована та же графика Radeon Vega 7 и работает он при том же базовом TDP 65 Вт, а стоит 135 долларов США.

Источник изображения: AMD и Wccftech

Что касается производительности, по тестам AMD, Ryzen 5 5600GT до 10 % быстрее в играх и на 11% быстрее в рабочих задачах относительно 5600G. В свою очередь, преимущество Ryzen 5 5500GT над 5600G достигает 3% в играх и 10% в рабочих задачах.

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AMD Ryzen 5 5600GT и 5500GT появятся в продаже 31 января и будут совместимы с линейкой материнских плат AM4.