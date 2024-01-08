Платформа AM4 получит обновление в 2024 году.

Erik Gazi, Unsplash (отредактировано)

Для платформы AM4 выпускаются четыре новых процессора. Компания поддерживает первый настольный сокет Ryzen, несмотря на его выход в 2016 году. Среди новых процессоров можно найти два 8-ядерных чипа с 3D V-Cache и без него, а также две GT-модели, ориентированные на бюджетный сегмент, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: AMD и VideoCardz

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Ryzen 7 5700X3D имеет 8 ядер и 16 потоков, базовую частоту 3,0 ГГц и частоту Boost 4,1 ГГц. Официально процессор имеет 100 МБ общего кэша и TDP 105 Вт. Эти характеристики аналогичны Ryzen 7 5800X3D, за исключением того, что последний предлагает тактовую частоту на 400 МГц выше. Этот очень популярный процессор AM4 для игр дебютировал в апреле 2020 года по цене 449 долларов, а в настоящее время продается в США на 90 долларов дешевле. Цена на 5700X3D начинается от 249 долларов, что ещё на 100 долларов дешевле.

Источник изображения: AMD и VideoCardz

AMD также представляет Ryzen 7 5700. Этот вариант стоимостью 175 долларов США поддерживает 8-ядерную конфигурацию, но не имеет 3D V-Cache. Этот процессор будет иметь более высокую базовую частоту 3,7 ГГц, но совершенно другой чип — это не Vermeer, а Cezanne, что ко всему прочему означает отсутствие поддержки PCIe Gen 4 и меньший кэш 3-го уровня.

Кроме того, в линейке есть два процессора AMD Ryzen 5000GT: 5600GT с 6 ядрами и 5500GT с 4 ядрами. Оба процессора построены на кристалле Cezanne и оснащены встроенной графикой Radeon Vega, в отличие от Ryzen 7 5700. AMD установила цены на эти процессоры на уровне 140 и 125 долларов США соответственно.

Все четыре процессора будут доступны с 31 января.

Обновление:

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Официально, оба APU Ryzen 5000GT 6-ядерные и с графикой Vega 7.