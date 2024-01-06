Выпустят их, как ожидается, не ранее конца 2025 года.

Будущие потребительские процессоры AMD с ядрами на базе микроархитектуры Zen6 могли получить кодовое название Medusa, сообщает Wccftech, ссылаясь на находки нескольких блогеров-энтузиастов. Ожидается, что эти чипы появятся не раньше конца 2025 или начала 2026 года.

В дополнение к кодовому названию высказываются предположения о применении в потребительских процессорах Zen6 совершенно новых межсоединений с применением 2.5D компоновки для отдельных кристаллов. Ожидается значимое увеличение скорости обмена данными между кристаллами, включая кристалл ввода-вывода.

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Что касается многоуровневой компоновки, предполагается, что в потребительских процессорах AMD Zen6 ещё не будет применяться конструкция с размещением кристалла с ядрами поверх кристалла ввода-вывода из-за дороговизны. Тем не менее, в качестве эксперимента AMD может выпустить несколько моделей с подобной компоновкой, а затем усовершенствовать и удешевить её для интеграции в последующих сериях.

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Судя по предыдущим слухам, микроархитектура ядра Zen6 получила внутри компании кодовое название Morpheus.