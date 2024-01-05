Воздушный кулер способен отвести до 300 Вт тепла.

Cooler Master рассказала перед CES 2024 о двух новых системах охлаждения — воздушном кулере V8 3DVC и AIO жидкостной системе G11. Воздушный кулер оснащен испарительной камерой и композитными тепловыми трубками, а жидкостная система получила два насоса и двухкамерную компоновку. Оба решения отличаются не только высокой производительностью, но и стильным дизайном.

В Cooler Master V8 3DVC продолжает развивать наследие культового кулера V8. В новой модели испарительная камера используется для отвода тепла от процессора и его равномерного распределения по тепловым трубкам, которые, в свою очередь, переносят тепло к набору рёбер, заключённому в стильный кожух. Кулер использует два фирменных 120-миллиметровых (мм) вентилятора Mobius и способен отвести до 300 Вт тепла.

реклама





Новая AIO система жидкостного охлаждения Cooler Master G11 использует 360-мм радиатор, 120-мм вентиляторы Mobius, двухкамерную компоновку с двумя насосами, как уже отмечалось выше. Блок с насосом отличается уникальным дизайном: белый корпус с двумя зонами подсветки и встроенные вентиляторы, вероятно, для создания принудительного движения воздуха в околосокетном пространстве.

Также компания без особых подробностей отметила приспособленность системы к кастомизации, судя по всему, энтузиасты могут заменить какие-то декоративные элементы на собственные, напечатанные на 3D принтере. Cooler Master G11 может отвести 300 Вт тепла и более.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы



