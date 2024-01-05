Мощность до 1100 и 1300 Вт соответственно.

Компания Cooler Master опубликовала дополнительную информацию о горячих новинках в преддверии выставки CES 2024. В частности, появились некоторые подробности о мощных блоках питания с пассивным охлаждением X Silent Edge, сообщает Wccftech. На данный момент компания планирует две модели мощностью 850 и 1100 Вт.

В числе особенностей и преимуществ X Silent Edge: модульная система распределения тепла с тепловыми трубками, наличие контроллера для поддержки цифрового мониторинга и управления через фирменное программное обеспечение MasterCTRL, активный мостовой выпрямитель, высокая эффективность (80 PLUS Platinum) и высококачественные компоненты — более детальных подробностей о платформе и применяемых решениях пока нет.

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Как стало известно ранее, X Silent Edge на сегодняшний день являются самыми мощными блоками питания с пассивным охлаждением, они предложат 12VHPWR разъёмы для подключения современных видеокарт.

Также компания готовит серию X Silent Max. В этих блоках питания применяется активная система охлаждения с тихими вентиляторами Mobius. Уровень шума под нагрузкой не должен превышать 20 дБ, сообщается на промо-странице. Судя по всему, основные достоинства блоков этой серии те же, что и у блоков Edge: продвинутое охлаждение, цифровое управление, активный мостовой выпрямитель, платиновый сертификат 80 PLUS, 12VHPWR разъёмы и т.д. В данной линейке будут представлены блоки мощностью до 1300 Вт.

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