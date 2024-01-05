Также появилось более подробное изображение устройства.

Новые процессоры Intel Core Ultra семейства Meteor Lake обладают конкурентоспособной интегрированной графикой Xe-LPG и поэтому сразу же обратили на себя внимание производителей не только ноутбуков, но и карманных игровых персональных компьютеров (КПК), которые наверняка были заинтересованы в появлении альтернативы APU AMD.

Рынок игровых КПК стремительно развивается, на него выходит всё больше стартапов, небольших и крупных производителей. Накануне компания MSI опубликовала в социальных сетях первые тизеры своего портативного игрового устройства. В кратком ролике, опубликованном MSI Gaming в Twitter (заблокирован в РФ) были показаны контуры устройства и некоторые детали, такие как подсветка вокруг стиков и множество вентиляционных отверстий в корпусе.

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Похоже, в китайских социальных сетях к сегодняшнему дню появилось несколько больше информации, так Twitter (заблокирован в РФ) блогер @wxnod опубликовал на своей странице промо-баннер, который раскрывает название консоли «Коготь» (Claw) и её дизайн, сообщает VideoCardz. Помимо этого, в Geekbench появился отчёт о тестировании устройства, конфигурации A1M — в ней используется 16-ядерный Intel Core Ultra 7 155H. Согласно отчёту, консоль MSI Claw (A1M) также использует 32 ГБ оперативной памяти.

Intel Core Ultra 7 155H предлагает конфигурацию ядер 6P+8E+2LPE и интегрированную графику Xe-LPG с ядрами Xe в количестве 8 единиц. Процессорные ядра работают на частоте до 4,8 ГГц, а графика — на частоте до 2,25 ГГц. Мощность процессора 28 Вт, но в пике он может кратковременно повышать её до 115 Вт. Также процессоры Core Ultra предлагают встроенный нейронный блок NPU.

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Новый портативный компьютер будет официально представлен на выставке CES 2024.