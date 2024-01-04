Новинки отличаются повышенными частотами.

Загадочные процессоры AMD Ryzen 5 5500GT и 5600GT, появление которых ранее предсказывали инсайдеры, заметили на зарубежных сайтах, сообщает Wccftech. Судя по приведённой информации, это полноценные APU семейства Cezanne с рабочей интегрированной графикой Radeon Vega. Оба процессора 6-ядерные и 12-поточные, ядра основаны на архитектуре Zen3.

На сайте агрегатора цен Geizhals.de указано, что AMD Ryzen 5 5500GT работает на базовой частоте 3,6 ГГц, как и модель 5500 без интегрированной графики, а вот максимальная частота выше на 200 МГц и составляет 4,4 ГГц. Также процессор нашли в каталоге французского магазина GESCI, стоит модель в комплекте с кулером Wraith Spire примерно 164 евро. В каталоге этого же магазина присутствует Ryzen 5 5600GT с ценой около 185 евро, в спецификациях указана пиковая частота 4,6 ГГц, что на 200 МГц больше, чем у обычного 5600G. Модель также поставляется в коробочном варианте с комплектным кулером.

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Ожидается, что новые процессоры AMD Ryzen 5000 для платформы AM4 будут представлены позднее в этом месяце вместе с APU Ryzen 8000G для AM5. AMD уже объявила о мероприятии в рамках CES 2024. Помимо новых APU для AM4, ожидается новый 3D V-Cache процессор — Ryzen 7 5700X3D. Эту модель заметили в каталоге GESCI с ценой 328 евро.