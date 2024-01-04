Возможно, представят долгожданные новинки.

Syed Ali, Unsplash

AMD проведёт мероприятие под названием «Вместе мы продвигаем AI» на выставке CES 2024. На мероприятии выступят генеральный директор AMD, доктор Лиза Су (Lisa Su), и Джек Хьюн (Jack Huynh), старший вице-президент и генеральный менеджер по вычислительной технике и графике. Основное внимание в их докладах будет уделено «будущему искусственного интеллекта в персональных компьютерах», сообщает VideoCardz.

Хьюн возглавил группу вычислительной техники и графики в AMD в апреле, сменив Рика Бергмана (Rick Bergman). Это бизнес-подразделение исследует возможности применения решений AMD в различных сферах и занимается их интеграцией. Ожидается, что презентация будет посвящена сегменту APU и, возможно, в ней компания расскажет о своих возможностях по разработке чипов на заказ. В частности, AMD проведёт на CES 2024 презентации и живые демонстрации APU из серии Ryzen Z1.

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Не исключено, что на мероприятии представят настольные APU Ryzen 8000G и новую видеокарту Radeon RX 7600 XT, хотя эти продукты напрямую не связаны с темой мероприятия.