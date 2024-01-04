Бренд был известен более 30 лет.

Michael Dziedzic, Unsplash

Похоже, Kioxia решила прекратить выпуск твердотельных накопителей под брендом Plextor и вместо этого сосредоточится на торговой марке дисков Solid State Storage Technology (SSSTC) для предприятий, центров обработки данных и промышленного применения, сообщает Tom’s Hardware со ссылкой на HKEPC. Сайты, связанные с брендом, либо не работают, либо переадресовывают посетителя на сайт SSSTC. Как сообщают СМИ, гарантийные обязательства по дискам Plextor продолжат исполняться, но новой продукции под этим брендом не ожидается, при этом Kioxia, судя по всему, пока не отказывается полностью от потребительского рынка и продолжит выпускать накопители для обычных пользователей.

По предположениям специалистов Tom’s Hardware, сложившаяся ситуация может быть связана с падением ценности бренда Plextor среди энтузиастов. Популярность во многом была обусловлена успехом контроллеров Marvell и способностью Plextor создавать конкурентоспособные прошивки, однако Marvell запоздала с выпуском новых контроллеров PCIe Gen4 и Gen5, поэтому Plextor стала использовать в накопителях контроллеры разных производителей: InnoGrit, Marvell и Silicon Motion. Вместо того чтобы сосредоточиться над оптимизацией прошивок под контроллеры одного производителя, разработчикам пришлось работать с контроллерами трёх разных производителей, что было не лучшим решением при ограниченных ресурсах.

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Бренд Plextor был известен более 30 лет.