Например, режим с более высокой частотой обновления при меньшем разрешении.

VESA обновила стандарт Adaptive-Sync Display, добавив в него возможность сертификации для игровых дисплеев двух режимов работы с поддержкой Adaptive Sync. Помимо основного режима работы в стандартном разрешении производители смогут сертифицировать дополнительный режим с меньшим разрешением, но более высокой частотой обновления. Обновлённый стандарт версии 1.1a также устанавливает новые опознавательные знаки для сертифицированных дисплеев, которые могут работать с двумя разными частотами обновления. Компании LG и ASUS уже объявили о выпуске двухрежимных мониторов с новыми сертификатами.

Тестирование в режиме Dual Mode позволяет OEM-производителям дисплеев сертифицировать свои продукты в двух различных наборах разрешений и частот обновления, например, 4K 144 Гц и 1080p 280 Гц. Кроме этого, обновлённая версия стандарта регламентирует порядок тестирования дисплеев в режиме «разгона». Новый логотип Dual Mode будет присутствовать на дисплеях, соответствующих обновлённым спецификациям и сообщать покупателю о разрешении и частоте обновления в двух сертифицированных режимах.

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В остальном, обновление Adaptive-Sync Display v1.1a не изменяет ни один из критериев тестирования, все требования к мерцанию, времени отклика и другим показателям остаются прежними.