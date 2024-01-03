Для каких целей предназначается «Тощий Джо», пока неизвестно.

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В драйверах NVIDIA заметили новый идентификатор DEV.237F для неизвестного 700-ваттного графического ускорителя, сообщает Wccftech со ссылкой на пользователя StefanG3D, который сопровождает базу данных идентификаторов NVIDIA на форуме LaptopVideo2Go. Записи в драйверах не раскрывают каких-либо подробных характеристик, интерес может вызывать кодовое название нового решения NVIDIA Skinny Joe — «Тощий Джо». Интересно, как в компании пришли к такому наименованию.

Предназначение нового ускорителя неизвестно, однако можно предположить, что это новый ускоритель вычислений, предназначенный для Китая. NVIDIA работает над новыми решениями, которые не подпадали бы под экспортные ограничения США. Так для обычных потребителей в Китае уже был представлен урезанный вариант GeForce RTX 4090 D, для серверного сегмента также готовят несколько ускорителей, включая 400-ваттный H20 в форм-факторе SGX. Вероятно, DEV.237F — это более производительная модель, спецификации которой оптимизируют в соответствии с новыми ограничениями.