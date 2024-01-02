Самой популярной видеокартой всё также является RTX 3060.

Накануне данные о распределении долей рынка между разными версиями операционной системы Windows опубликовал ресурс StatCounter, сегодня Valve публикует статистику по программному и аппаратному обеспечению пользователей Steam за декабрь. Что касается Windows, тот тут практически без изменений, но есть интересный нюанс.

Среди потребительских версий Windows внезапно появилась серверная Windows Server 2019 с долей 0,06%, при этом охват Windows 7 не изменился и тоже находится на отметке 0,06%. Стоит напомнить о прекращении поддержки устаревших операционных систем, Steam больше не будет обновляться на Windows 7, 8 и 8.1.

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Доля Linux увеличилась, тоже на 0,06%. Теперь около 1,97% пользователей Steam одновременно являются и пользователями различных дистрибутивов Linux. На первом месте SteamOS, что говорит об огромном влиянии Steam Deck на популяризацию Linux среди любителей игр. Следом идут различные популярные дистрибутивы, такие как Arch Linux и Manjaro, а также Ubuntu, Mint, Pop!_OS и другие.

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В отношении аппаратного обеспечения особых изменений не наблюдается. Среди пользователей Steam наиболее распространены системы с 6-ядерными процессорами и 16 ГБ оперативной памяти, самой популярной видеокартой является NVIDIA GeForce RTX 3060. Также в десятке самых популярных видеокарт GTX 1050 Ti, 1650, 1060 и 1660 Super, RTX 2060, 2070, 3050, 3060 Ti и 3070.