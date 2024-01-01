Пора подумать над обновлением.

Sigmund, Unsplash

Valve прекратила поддержку игрового клиента Steam на операционных системах Windows 7, 8 и 8.1, напоминают в Neowin. Объявление было сделано компанией заблаговременно, ещё весной прошлого года, более того, в интерфейс приложения на устаревших операционных системах добавили счётчик, который показывал пользователям количество дней до прекращения поддержки 1 января 2024 года.

Как объяснялось ранее, прекращение поддержки не означает, что Steam в одночасье перестанет работать на Windows 7, 8 и 8.1, какое-то время приложение будет выполнять свои функции, пользователи смогут играть в совместимые со старыми ОС игры. Как долго будет работать приложение, неизвестно, вероятно, это зависит от изменений, которые Valve будет вносить в свою экосистему, API и т.д.

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Пользователи устаревших систем и приложений, в частности, старой версии Steam, должны понимать, что отсутствие обновлений безопасности повышает риски стать жертвой вредоносного ПО и хакерских атак.