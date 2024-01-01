Похоже, крупное обновление не подстегнуло пользователей к переходу на Windows 11.

Sunrise King, Unsplash

Специалисты Neowin изучили несколько отчётов Statcounter за декабрь ушедшего года в попытке найти какие-либо значимые изменения в долях рынка, которые занимают операционные системы семейства Windows и популярные веб-браузеры. Несмотря на недавний выпуск крупного обновления для Windows 11, рыночная доля операционной системы остаётся относительно неизменной. По подсчётам Statcounter, примерно каждый четвёртый компьютер (доля рынка 26,54%) находится под управлением Windows 11.

В лидерах остаётся «десятка» с показателем 67,46%, её охват с ноября прошлого года уменьшился на 0,56 процентных пункта, что специалисты связывают с новостями о завершении поддержки в 2025 году. Тем не менее, Microsoft уже анонсировала платную расширенную поддержку, доступную, в частности, обычным пользователям, а не только бизнесу, как было в случае программы ESU для Windows 7.

реклама

Что касается веб-браузеров, Microsoft Edge достигает своего нового рекордного максимума — в декабре это был второй по популярности веб-браузер на настольных компьютерах, его доля достигла 11,9%. Но это не идёт в сравнение с показателями Google Chrome, который по-прежнему остается любимым браузером большинства пользователей настольных компьютеров — его доля рынка в 65,23% увеличилась на 3,17 процентных пункта в декабре прошлого года. Близкие показатели у Chrome и в мобильном сегменте, втрое и третье место здесь занимают Apple Safari и Samsung Internet с показателями 24,71% и 4,48% соответственно.