Сколько можно сэкономить, отказавшись от разгона множителем?

Jeremy Bezanger, Unsplash

Во время проведения предстоящей выставки CES 2024 от компании Intel ожидают презентации оставшихся настольных процессоров Core 14-го поколения. Перечень моделей уже неоднократно “светился” в Сети, некоторые основные характеристики моделей известны, осталось дождаться официального мероприятия и узнать рекомендованные цены, а пока можно лишь ориентироваться на предварительные цены, по случайности появляющиеся в каталогах некоторых ритейлеров. На этот раз цены некоторых процессоров Core 14 без индекса K заметили на сайте испанского магазина Coolmod, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: VideoCardz.com и Coolmod.com

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Цена на Intel Core i9-14900, который предлагает те же 24 ядра, что и разблокированный флагман с индексом K, оказывается на 7% ниже. Столько же сэкономить можно, отказавшись от интегрированной графики. В случае с 20-ядерными Core i7-14700 можно сэкономить 13…14%, отказавшись от разгона. Популярные в массовом сегменте 14-ядерный Core i5-14500 и 10-ядерный Core i5-14400 до 34% дешевле 14600K, хотя вряд ли эти цены правильные — 14- и 10-ядерные модели в каталоге стоят одинаково.

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В целом, инсайдеры не ожидают, что рекомендованные цены Intel Core 14-го поколения будут сильно отличаться от процессоров 13-го поколения, поскольку они мало чем отличаются — эта та же самая линейка с повышенными частотами, за исключением всех вариантов Core i7-14700, которым добавили ещё и ядер.