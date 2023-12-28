В Китае видеокарту ждут уже сегодня.

Согласно предыдущим слухам, NVIDIA подготовила новую версию видеокарты GeForce RTX 4090, чтобы возобновить поставки игрового флагмана в Китай и, возможно, другие страны, попавшие под очередные экспортные ограничения США. Автор ресурса ChipHell под псевдонимом nApoleon подтверждает, что новая модель с индексом D выходит в Китае сегодня и в числе её особенностей — уменьшенное количество тензорных ядер при прежнем количестве CUDA ядер, передаёт VideoCardz.

В новых санкциях министерство торговли США ограничивает поставки графических ускорителей по совокупной вычислительной производительности (Total Processing Performance, TPP) — показатель не должен превышать 4800. Оригинальная GeForce RTX 4090 производительнее, графический процессор видеокарты нужно было урезать, дабы уложиться в новые требования.

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Со временем появилась информация, что пиковая частота новой версии RTX 4090D осталась без изменений, а базовая и вовсе была увеличена, при этом также сообщалось о сниженном на 25 Вт энергопотреблении и заблокированном разгоне. С учётом этого можно было ожидать, что NVIDIA будет отключать вычислительные блоки в GPU, чтобы снизить производительность. Поскольку каждый такой блок, потоковый мультипроцессор, несёт в себе CUDA, тензорные и RT-ядра, уменьшение количества всех блоков должно было быть пропорциональным, но сообщается, что NVIDIA выбрала иной способ.

Как уже отмечалось выше, утверждается, что урезано только количество тензорных ядер — это должно снизить производительность в матричных вычислительных операциях, используемых при работе с искусственным интеллектом (ИИ).

Сохранив прежнее количество CUDA ядер и прежние частоты GeForce RTX 4090D в большинстве игровых сценариев должна быть близка по производительности к оригинальной модели, разница будет более заметна там, где задействуется ИИ, вероятно, в масштабировании DLSS, а также генерации кадров. В неигровых задачах, связанных с ИИ и матричными вычислениями, RTX 4090D также должна уступать оригинальной модели, если верить слухам.

Не исключено, что тесты GeForce RTX 4090D появятся уже сегодня, не ожидается, что цена на видеокарту в Китае будет меньше, чем на оригинальную RTX 4090.

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Информация не подтвердилась. NVIDIA официально представила RTX 4090 D в Китае и графический процессор новой видеокарты предлагает 14592 CUDA ядра против 16384 в оригинальном варианте.