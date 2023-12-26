Накануне стало известно о подготовке моделей Dual.

В Сети всё больше упоминаний видеокарт GeForce RTX 40 Super, что косвенно подтверждает слухи о намерениях NVIDIA представить три новые модели в январе будущего года. Как ожидается, первой в продаже появится RTX 4070 Super, накануне появилось изображение этой видеокарты в исполнении Dual от компании Asus. Похоже, что Asus готовит и другие модели, на сайте бельгийского ритейлера был замечен вариант TUF Gaming, пишет VideoCardz.

В каталоге пока нет изображений видеокарты, а цена явно не соответствует действительной. Накануне подтвердилось, что видеокарта получит 12 ГБ видеопамяти GDDR6X, остальные характеристики, названные инсайдерами, пока не подтверждены, в частности, это информация о графическом процессоре AD104 с 7168 ядрами CUDA. Что касается варианта RTX 4070 Super в исполнении TUF Gaming от Asus, по слухам, выпустят два варианта — с заводским разгоном и без.

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Официальная презентация NVIDIA GeForce RTX 40 Super запланирована на 8 января, а релиз на 17 января, сообщают в VideoCardz.