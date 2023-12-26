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Moleculo
Seasonic представляет угловые кабели питания 12V-2x6 для видеокарт нового поколения
С такими кабелями подключение проще и надёжнее.

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Недавно специалисты обратили внимание на рекомендации Seasonic по подключению новых 16-контактных (12+4) кабелей питания к видеокартам. В частности, при необходимости согнуть кабель компания предлагала предварительно немного нагреть его бытовым феном, чтобы материалы стали податливее. Этих манипуляций вообще можно избежать, если изначально воспользоваться угловым кабелем для подключения видеокарты, такие в ассортименте Seasonic есть и, как сообщает Wccftech, компания готовится представить обновлённые кабели 12v-2x6 с Г-образной конструкцией.

Источник: Seasonic, Weibo

Кабели 12v-2x6 приходят на смену 12VHPWR, предлагая более продуманную конструкцию, которая должна положительно сказаться на надёжности и безопасности эксплуатации. С оригинальным разъёмом 12VHPWR возникли сложности — в Сети можно найти множество сообщений о перегреве и плавлении от владельцев топовых видеокарт с пиковым потреблением 600 Вт. Производители связывают это с неправильным подключением. Для решения проблем организация PCI-SIG и производители блоков питания разработали и внедрили новые спецификации ATX 3.1 и CEM 5.1, что привело к появлению разъёма 12V-2x6.

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Некоторые из особенностей, отмеченные Seasonic для своих угловых кабелей 12V-2x6: усиленная конструкция клемм, провода сечением 16AWG, точная пайка, соответствие спецификациям ATX 3.1, PCIe CEM 5.1, передача мощности 600 Вт, тканевая оплётка. Эти кабели будут поставляться с новейшей серией блоков питания ATX 3.1, однако в объявлении Seasonic для покупателей из Китая отмечается, что владельцы блоков Seasonic ATX 3.0 серий FOCUS, Vertex и PRIME могут подать заявку на бесплатное получение нового кабеля.

Источники
Wccftech
Seasonic, Weibo
#блоки питания #seasonic
Источник: wccftech.com
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