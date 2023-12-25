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Moleculo
Seasonic рекомендует использовать бытовой фен при сгибе кабелей питания 12VHPWR и 12V-2×6
Щадящий нагрев поможет согнуть кабель.

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Ryutaro Uozumi, Unsplash

Новые разъёмы и кабели питания 12VHPWR оказались довольно капризными, от пользователя требуется повышенное внимание при подключении и эксплуатации, а также соблюдение ряда дополнительных условий. Похоже, многие оказались к этому не готовы, стали появляться сообщения о плавлении кабелей и коннекторов, виной этого назывался плохой контакт вследствие тех или иных ошибок при подключении. Одни пользователи не до конца вставляли штекер, другие сильно изгибали кабель, нарушая контакт в разъёме. В последнем случае изгиб должен происходить на расстоянии не менее 35 мм от разъёма и даже в этом случае необходимо следить, чтобы не возникало дополнительной нагрузки на кабель и штекер. В некоторых корпусах выполнить эти требования сложно, пользователи ими пренебрегают, сталкиваясь с проблемами впоследствии.

Нагрейте кабель в месте будущего сгиба слабым источником тепла, таким как бытовой фен, рекомендует Seasonic. Источник: Seasonic

Компания Seasonic, один из ведущих производителей блоков питания, предлагает несколько рекомендаций по подключению 12VHPWR кабелей к новым видеокартам и блокам питания. В VideoCardz обратили особое внимание на несколько пунктов. В первую очередь, перед манипуляциями кабель нужно отсоединить от блока питания и видеокарты, если он был подключён. Место изгиба можно немного нагреть, чтобы кабель стал податливее. Сильно нагревать кабель нельзя, поэтому компания рекомендует использовать обычный бытовой фен, этого должно быть достаточно, чтобы упростить задачу.

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В остальном рекомендации те же, что и раньше, подключать кабель нужно аккуратно и полностью, до щелчка — замок на штекере должен замкнуться, а зазор между корпусом штекера и разъёма отсутствовать. После подключения кабель лучше оставить в покое, нельзя создавать лишнее воздействие на разъём, дабы не нарушить соединение. С полной инструкцией можно ознакомиться на сайте Seasonic.

Источники
Seasonic
VideoCardz
#блоки питания
Источник: videocardz.com
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